В правительстве сменился самый богатый министр
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В 2016 году больше всех в правительстве заработали глава Минкавказа Лев Кузнецов, глава открытого правительства Михаил Абызов, занимавший в 2015 году первое место, и вице-премьер Юрий Трутнев. Самый низкий доход зафиксирован у глав Минспорта, Минприроды и Минсельхоза.
Самый высокий доход в правительстве имеет глава Минкавказа Лев Кузнецов – 582, 1 миллионов рублей. Об этом говорится в декларации о доходах, размещенной на сайте правительства России.
Он сместил прошлогоднего лидера Михаила Абызова, главу открытого правительства, который в 2015 году заработал 455,6 миллионов рублей. В этом году его годовой доход - более 520 миллионов рублей. Третье место занял полпред президента в ДФО вице-премьер Юрий Трутнев, его доход составил 356,9 миллионов рублей.
Меньше всех за 2016 год заработал глава Минсельхоза Александр Ткачев- 5,6 миллионов рублей. В завершающую тройку также вошли глава Минприроды Сергей Донской, заработавшие по 5,7 миллионов рублей.
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