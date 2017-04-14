В правительстве сменился самый богатый министр

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В 2016 году больше всех в правительстве заработали глава Минкавказа Лев Кузнецов, глава открытого правительства Михаил Абызов, занимавший в 2015 году первое место, и вице-премьер Юрий Трутнев. Самый низкий доход зафиксирован у глав Минспорта, Минприроды и Минсельхоза.

Самый высокий доход в правительстве имеет глава Минкавказа Лев Кузнецов – 582, 1 миллионов рублей. Об этом говорится в декларации о доходах, размещенной на сайте правительства России.

Он сместил прошлогоднего лидера Михаила Абызова, главу открытого правительства, который в 2015 году заработал 455,6 миллионов рублей. В этом году его годовой доход - более 520 миллионов рублей. Третье место занял полпред президента в ДФО вице-премьер Юрий Трутнев, его доход составил 356,9 миллионов рублей.

Меньше всех за 2016 год заработал глава Минсельхоза Александр Ткачев- 5,6 миллионов рублей. В завершающую тройку также вошли глава Минприроды Сергей Донской, заработавшие по 5,7 миллионов рублей.

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