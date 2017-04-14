Оппозиционер Мальцев получил 15 суток за неповиновение полиции

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Тверской суд назначил оппозиционеру Вячеславу Мальцеву 15 суток административного ареста за неповиновение полиции во время несогласованной акции 26 марта в столице. Свою вину он не признал.

Оппозиционеру Вячеславу Мальцеву назначили 15 суток административного ареста за неповиновение полиции в ходе несогласованной акции 26 марта. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на решение Тверского суда Москвы.

По данным агентства, свою вину Мальцев в суде категорически отрицал. Как сообщили в агентстве городских новостей "Москва", согласно материалам дела, оппозиционер участвовал в несогласованной акции, агитировал других участников, привлекал внимание журналистов. Он продолжил участие в акции, несмотря на требование сотрудников полиции прекратить противоправные действия. При попытке доставить Мальцева в отдел полиции, он оказал сопротивление представителям власти.

"Признать Мальцева виновным по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначить ему наказание в виде 15 суток административного ареста", - огласил решение судья.

Сам Мальцев заявил, что не оказывал сопротивления полицейским. По его словам, он гулял по Тверской с товарищем, когда к ним подошли "неизвестные в странной форме", представившиеся сотрудниками полиции.

"В этот момент я не оказывал никакого неповиновения или сопротивления. Меня доставили в отдел, где составили на меня протокол, но я отказался его подписывать", - пояснил оппозиционер.

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