Путин назвал общий рынок ЕврАзЭС подушкой безопаности

Общий рынок ЕврАзЭС стал подушкой безопасности для стран Союза. Такое мнение высказал президент России Владимир Путина на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. По словам главы государства, сотрудничество стран в рамках ЕврАзЭС продвигается успешно.

В Бишкеке подвели итоги работы за год Евразийского Экономического Союза. Стороны подтвердили выгоды интеграции для всех его членов. В заседании Высшего совета ЕврАзЭС принял участие Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

К руководителям стран-партнёров - России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении - присоединился и президент Молдавии. Этой стране, по решению Совета, теперь предоставлен статус наблюдателя. В рамках зоны свободной торговли к сотрудничеству с ЕврАзЭС присоединился Вьетнам. Переговоры идут с ещё рядом стран, среди которых Китай, Индия, Сербия, Израиль.

Рост торговли между членами Союза, увеличение доли промышленных изделий в общем товарообмене, взаимодействие в развитии целых отраслей производства, например, автомобилестроения в Казахстане, - всё это, как отметил Владимир Путин, доказывает преимущества интеграции. Особенно на фоне глобального кризиса.

"Можно с полной уверенностью сказать, что наш общий рынок сработал в качестве своеобразной подушки безопасности. Наши интеграционные институты сработали, в определённой степени нивелировали воздействие неблагоприятной внешней конъюнктуры, а национальные экономики смогли адаптироваться к новым реалиям. Это действительно так. Обращаю внимание, что в январе текущего года по сравнению с январём прошлого года объём взаимной торговли в рамках союза вырос на 38% . Как Нурсултан Назарбаев говорил, кризисы приходят, но они потом рано или поздно заканчиваются. Вот 38% у нас плюс, а поставки государств-членов в третьи страны выросли на 37%. И в заключение хотел бы сказать и выразить надежду, что Евразийский союз продолжит крепнуть и расти на благо народов наших стран. Думаю, что у нас есть все основания для такого оптимизма", - заявил Владимир Путин.

Также в Бишкеке прошла встреча глав государств-членов Организации договора о коллективной безопасности. Президенты России, Киргизии, Армении, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана обсудили проблемы совместной борьбы с терроризмом, преодоления других угроз, а также рассмотрели вопросы текущей деятельности ОДКБ. По завершении саммита, Владимир Путин провёл двусторонние встречи с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.