17:28, 14 апреля 2017

Путин назвал общий рынок ЕврАзЭС подушкой безопаности

Общий рынок ЕврАзЭС стал подушкой безопасности для стран Союза. Такое мнение высказал президент России Владимир Путина на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. По словам главы государства, сотрудничество стран в рамках ЕврАзЭС продвигается успешно.

В Бишкеке подвели итоги работы за год Евразийского Экономического Союза. Стороны подтвердили выгоды интеграции для всех его членов. В заседании Высшего совета ЕврАзЭС принял участие Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

К руководителям стран-партнёров - России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении - присоединился и президент Молдавии. Этой стране, по решению Совета, теперь предоставлен статус наблюдателя. В рамках зоны свободной торговли к сотрудничеству с ЕврАзЭС присоединился Вьетнам. Переговоры идут с ещё рядом стран, среди которых Китай, Индия, Сербия, Израиль.

Рост торговли между членами Союза, увеличение доли промышленных изделий в общем товарообмене, взаимодействие в развитии целых отраслей производства, например, автомобилестроения в Казахстане, - всё это, как отметил Владимир Путин, доказывает преимущества интеграции. Особенно на фоне глобального кризиса.

"Можно с полной уверенностью сказать, что наш общий рынок сработал в качестве своеобразной подушки безопасности. Наши интеграционные институты сработали, в определённой степени нивелировали воздействие неблагоприятной внешней конъюнктуры, а национальные экономики смогли адаптироваться к новым реалиям. Это действительно так. Обращаю внимание, что в январе текущего года по сравнению с январём прошлого года объём взаимной торговли в рамках союза вырос на 38% . Как Нурсултан Назарбаев говорил, кризисы приходят, но они потом рано или поздно заканчиваются. Вот 38% у нас плюс, а поставки государств-членов в третьи страны выросли на 37%. И в заключение хотел бы сказать и выразить надежду, что Евразийский союз продолжит крепнуть и расти на благо народов наших стран. Думаю, что у нас есть все основания для такого оптимизма", - заявил Владимир Путин.

Также в Бишкеке прошла встреча глав государств-членов Организации договора о коллективной безопасности. Президенты России, Киргизии, Армении, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана обсудили проблемы совместной борьбы с терроризмом, преодоления других угроз, а также рассмотрели вопросы текущей деятельности ОДКБ. По завершении саммита, Владимир Путин провёл двусторонние встречи с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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