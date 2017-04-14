"Диалог с мэром": Собянин развеял слухи о программе сноса пятиэтажек

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Более 5000 вопросов пришло на прямую линию нашего телеканала, который провел "Диалог с мэром". Больше всего, как и ожидалось, москвичей волновал жилищный вопрос: программа реновации тех самых, еще недавно несносимых пятиэтажек. Впрочем, особый интерес был проявлен и к тому, как дальше будет обустраиваться огромный город, что будет делаться, чтобы он был удобен для жизни.

В ритме мегаполиса уследить за происходящим сложно. Москва меняется каждый день и у кого, как ни у Сергея Собянина напрямую спросить об этих переменах. Диалог с мэром - уже традиционный формат общения с москвичами, от которых в этом году поступило пять тысяч вопросов, передает "ТВ Центр".

О том, что действительно волнует москвичей, говорили целый час. После питерских терактов и недавних событий в Европе первый вопрос был про безопасность.

"Мы в последние годы вложили немало средств и сил, чтобы сделать московское метро более безопасным - это и видеокамеры, специальные рамки, технические пункты досмотра, дополнительная численность персонала по безопасности. Еще одно направление - работа с мигрантами. Нам сегодня удалось обеспечить систему, при которой большинство мигрантов зарегистрированы, у нас есть отпечатки пальцев, на сколько они приехали, работают они, учатся или просто приехали с целью туризма", - рассказал мэр.

И все же главная тема - судьба пятиэтажек. Программа реновации для города стратегическая. Это – новый облик нашей столицы, рабочие места, бум в строительной отрасли, наконец. По данным ВЦИОМ, 80% жителей пятиэтажек программу поддерживают. Уже нашлись и те, кто стремится заработать, пользуясь ситуацией. "Ваш дом уже идет под снос, поможем переехать в соседний" — подобные объявления бросают в почтовые ящики и расклеивают у подъездов. Все это – чистой воды провокация.

"Если такое объявление появилось, было бы хорошо посмотреть, кто его приклеил, отнести это объявление в управу или в полицию, и предметно разобраться, кто это развешивает. Мы никому не давали ни права, ни обязательства, потому что самой программы еще нет. Я хочу обратиться к москвичам: мы не раз будем возвращаться к этой теме. Не раз будем разъяснять ее, рассказывать о ней. И в целом и в общем, и конкретно, по конкретным домам — все в свое время", - сказал Собянин.

По пути Москвы затем готовы пойти и другие регионы. Реновация – реальный шанс получить новое, современное жилье. Одобряют программу все. От президента до рядовых москвичей. Уже 20 лет в городе реализуют программу сноса пятиэтажек так называемых сносимых серий. Таких домов было 1700, теперь меньше сотни. Это сейчас на проспекте Вернадского возвышаются новые дома, а еще несколько лет назад вокруг одни пятиэтажки были, и так по всей столице. Новоселье отпраздновали 150 тысяч семей. Переезжать далеко не пришлось. Квартиры дают в том же, как редкое исключение - соседнем районе. Точно также поступят и сейчас. Об этом просят сами москвичи. Они же будут решать судьбу своего дома.

"Уже сегодня запускаем опросы граждан, чтобы выявить предварительное желание: хотят они включаться, не хотят включаться в эту программу. Затем мы проголосуем на "Активном гражданине" и в МФЦ, причем, не абстрактно на весь город, а конкретно по этим домам и этим квартирам. Причем, каждый житель может уточнить, а учли ли его голос, а правильно ли он учтен. После всех опросов, голосований, стыковки всей этой информации, я думаю, в июне мы основу этого списка получим", - заверил мэр.

Даже после этого москвичи смогут включить свой дом в программу реновации. Как только пятиэтажка попадет в список под снос, платить за капремонт не придется. Первые квартиры в современных домах обещают сдать уже этой осенью. Основная норма: жилая площадь метр в метр, а вот холлы, кухни и коридоры при новой планировке гораздо больше. Москвичи получат жилье принципиально другого качества. Уже с отделкой, класса "комфорт". Реновация, кстати, затронет в основном спальные районы столицы. В центре таких пятиэтажек практически не осталось. Тут другая проблема - транспорт, которая, впрочем, актуальна уже для всего города.

"Если мы имеем на дорогах не два с половиной миллиона машин, а три, как сегодня, то мы имеем пробки в 8 баллов. Если это будет 3,5 миллиона, то будет это 10 баллов. Поэтому задача - часть граждан, у которых есть возможность, дать им эту возможность пересесть на общественный транспорт. С точки зрения строительной инфраструктуры, я бы не сказал, что мы исчерпали все возможности", - говорит Собянин.

Растет и метрополитен, совсем скоро желтую ветку метро, например, протянут в Солнцево. Грациозные "Ласточки" на МЦК с 1 мая будут курсировать не с 6-минутным интервалом, а каждые пять минут. Дорогам особое внимание - сейчас идет строительство сразу нескольких крупных объектов: Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, Южной Рокады, и конечно магистралей Новой Москвы. Спросили мэра и о благоустройстве города. Третий, самый масштабный сезон проекта "Моя улица" стартовал на этой неделе.

"Приходится очень часто слышать мнения: ну вот перекопали, неудобно. Зачем вы это делаете? Ну вот поверьте, пройдет полгода-года после того, как раскопки закончатся, и все уже забудут, что там были раскопки и будут любоваться улицами, будут любоваться своим городом, обновленными фасадами, освещенными, благоустроенными пешеходными дорожками. Это - город, который возвращается к нам", - объясняет Собянин.

Новый облик уже получили 108 улиц и площадей. На Тверскую, например, вернулась знаменитая липовая аллея, и никаких проводов. Их, как и на всех реконструированных улицах, убрали под землю. На очереди — городские набережные, Лубянка, Волхонка и многострадальная площадь Тверской заставы, куда, кстати, вернут памятник Горькому.

Перед авторами проектов программы "Моя улица" стоят сложные и порой взаимоисключающие задачи. Например Хохловская площадь — 10 лет назад в котловане обнаружили фрагмент стены древнего Белого города. Работа встала: засыпать обратно нельзя, строить что-то на этом месте тоже. Архитекторы, однако, все же нашли выход. Хохловскую площадь сделают двухуровневой - внизу будет музей археологии под открытым небом, а сверху высадят деревья и обустроят прогулочную зону. Вот так историческое наследие органично вписывается в современный облик мегаполиса.

Как и парк "Зарядье" прямо у стен Кремля. Соседняя Москворецкая улица, наконец, станет комфортной для пешеходов. Перемены не только в центре – по всему городу. Каждый год благоустраивают по 50 парков. Траты, кстати, вполне обоснованы. Москвичи заслужили жить в комфортных условиях, отметил мэр. Да и туристов будет, чем привлекать. К ежегодным масштабным фестивалям, таким как "Круг Света", "Спасская башня" и "Путешествие в Рождество", в следующем году добавиться чемпионат мира по футболу. На главной спортивной арене "Лужников", где пройдут матчи открытия и финал, уже зеленеет газон, специалисты тестируют медиа-кровлю, да и в ночи "Лужники" выглядят весьма эффектно. На стадионе "Открытие Арена" уже проходят матчи. Готовы тренировочные базы для футболистов и, конечно же, гостиницы для болельщиков. Пока в Москве заняты подготовкой, на Западе звучат призывы лишить нашу страну права принимать чемпионат мира. Спорт и политика – вещи несовместимые, отвечает Сергей Собянин.

"Спорт - это объединяющее начало. Политиканство - совсем из другой области. Поэтому я считаю, что хватит здравого смысла и сегодня ФИФА это подтверждает, что это никак не повлияет. Самая главная проблема сегодня не в этих каких-то там политизированных выкриках, а в том, что, помимо футбольной инфраструктуры, у нас футбольная команда еще должна показать класс", - отметил мэр.

Ну а столичные власти свой "класс" уже показали — достойно провели чемпионат мира по хоккею, а теперь и к Кубку конфедераций готовы. На все вопросы Сергей Собянин, конечно, просто физически не успел ответить. Подобные "прямые линии" он предложил проводить раз в квартал, а значит, диалог с мэром продолжается.

Матвей Шестаков, Владислав Подымский. "В центре событий".