Предвоенный Пхеньян: как живет столица Северной Кореи

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США активно участвует в судьбе Северной Кореи. Вашингтон даже разработал многоуровневую стратегию по сдерживанию ядерной программы Пхеньяна, в которой, кроме отправки военных кораблей в район корейского полуострова, еще и ужесточение экономических санкций. В Пхеньяне ожидаемо ответили, что не выпрашивают мира, но всегда "готовы защитить себя силой оружия".

Мемориальное кладбище на окраине Пхеньяна, монумент героям КНДР. Эскиз штыка на его вершине нарисовал лично товарищ Ким Чен Ын. В этой земле покоятся более пятисот человек, большая часть из которых погибли в годы Великой Отечественной войны на Корейском полуострове. С того момента сменилось уже несколько поколений, но готовится к возможно новому удару в Северной Корее не прекращали никогда, отмечает "ТВ Центр".

Найти корейца, не служившего в армии, в КНДР практически невозможно. Мужчина или женщина — долг Родине должен отдать каждый, говорит экскурсовод Конг Кен Сун. Она, например, была бойцом внутренних войск. Теперь водит экскурсии по военному кладбищу среди ровных рядов надгробий героев, объясняя молодым товарищам, что такое настоящий патриотизм.

"У нас так принято. Мы обязаны уметь защищать нашу Родину от врагов. Мы обязаны уметь защищаться на случай, если на нас нападут. И мы готовы умереть за страну и нашего лидера, товарища Ким Чен Ына", - говорит она.

Вот он входит на сцену перед церемонией открытия нового микрорайона в Пхеньяне. Тридцатитысячная толпа ликует, безостановочно хлопая в ладоши, махая флажками и вставая на носочки, чтобы хотя бы издалека посмотреть на своего кормчего. За всю церемонию Ким Чен Ын не произносит ни слова. Потому как не пристало. Одно присутствие северокорейского лидера — уже большая честь для всех собравшихся. От партийного руководства выступает глава Совмина, не забыв даже на открытии микрорайона упомянуть про ядерное оружие.

Одну из бомб, по данным New York Times, Пхеньян рассчитывает испытать уже в эту субботу, приурочив данное событие к 105-летию Ким Ир Сена. Спутниковые снимки, на которые ссылается западная пресса, говорят о том, что подготовка уже практически завершена. И взрыв, вероятно, все-таки состоится, несмотря на угрозы американцев, пообещавших в этом случае ударить по ядерным объектам КНДР.

Соединенным Штатам следует подумать о катастрофических последствиях, к которым может привести попытка нанесения превентивного удара по КНДР. В случае проявления признаков такой агрессии, Пхеньян подвергнет ядерной атаке союзников и военные базы США в регионе.

Воинственная риторика КНДР пока, правда, не приносит никакого результата. Ударная группировка ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson, способным нести на борту ядерное оружие, уже находится на расстоянии, достаточном для удара. К нему присоединилась и американская подлодка типа "Огайо" со 150 ракетам "Томагавк" на борту. Официально флот США принимает участие в совместных с Сеулом учениях, сценарий которых, однако, не может не беспокоить Пхеньян.

"Сейчас они отрабатывают захват Пхеньяна. Уничтожение руководства страны. Выход на границу с Россией и Китаем. Установление административного управления в разных провинциях. Ну, это на самом деле такие, очень вызывающие мероприятия, скажем так. И конечно, северокорейцы на это реагируют", - говорит чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.

В феврале Пхеньян провел удачные испытания баллистических ракет, способных долетать до Японии. Следующий этап — создание межконтинентальных средств доставки ядерных боеголовок, способных долететь и до США. Возможно, из-за этого Трамп так и спешит разобраться с северокорейской проблемой, ставя ультиматум, правда, пока не Пхеньяну, а Пекину.

"Северная Корея напрашивается на неприятности. Будет замечательно, если Китай решит помочь. Если нет, мы решим проблему без них", - написал Трамп.

В КНР не заинтересованы в обострении ситуации, учитывая, что война может вспыхнуть у его границ. Но переговорив с Трампом по телефону, Си Цзиньпин еще раз подчеркнул, что диалог — это единственный путь преодоления напряженности. Официальный представитель китайского МИД был куда менее сдержан.

"Мы считаем безответственным и даже опасным проведение любых действий в отношении КНДР, способных вызвать усиление напряженности", - заявил Лю Кан.

Азиатские союзники Вашингтона тоже явно не в восторге от происходящего, резонно полагая, что удар по КНДР может спровоцировать катастрофическую ответную атаку. И к ней Северная Корея уже готовится. Западная пресса сообщает о частичной эвакуации Пхеньяна по приказу Ким Чен Ына, что еще раз указывает на то, что притормаживать КНДР не собирается. Правда, подтверждений вывоза почти 600 тысяч человек из северокорейской столицы как не было, так и нет. Город живет обычной жизнью, готовясь к субботним торжествам. На площадях репетиции. В газетах стандартные сообщения.

"В газетах и пропаганде здесь так говорится, поскольку страна обладает достаточным потенциалом сдерживания, то этот потенциал достаточен, чтобы охладить любые горячие головы. Все же здесь исходят из того, что американцы не решаться на какие-то действия", - рассуждает посол Мацегора.

Возможно, это и так. Накануне стали известны подробности плана Вашингтона по поводу Северной Кореи, где военный удар рассматривается, как самый жесткий и последний аргумент.

Александр Панюшкин, Сергей Давидяк. "В центре событий". Пхеньян, КНДР.