Пять краснокнижных журавлей выпустили на волю в Приамурье

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В Амурской области на волю были выпущены пять годовалых японских журавлей. Они вылупились из яиц, снесённых в разных зоопарках. В специальном питомнике Хинганского заповедника птенцы прошли курс подготовки к жизни в дикой природе. Японские журавли занесены в Красную книгу: на воле их осталось всего лишь около двух тысяч особей. Орнитологи надеются, что их питомцы со временем найдут себе пары и принесут потомство.

Они спокойны, дружелюбны и совсем не против, что их как маленьких детей пеленают и готовят к перевозке. Как будто знают, что впереди – свобода. Этим краснокнижным японским журавлям исполнился год, сообщает "ТВ Центр". Здоровые, сильные, и вес для своего возраста набрали отличный - 7-9 килограммов. Пора в живую природу. 30 километров пути по бездорожью и можно, наконец, с удовольствием расправить крылья.

Выпуск этот уже 30-й, юбилейный. Журавли появились на свет в инкубаторах в Хинганском заповеднике. На единственной в России станции реинтродукции, где занимаются увеличением популяции именно японских и даурских журавлей. Чтобы потомство появлялось постоянно, здесь сотрудничают с разными питомниками, зоопарками России и даже Чехии в рамках международной программы.

"Проблема в зоопарках такая, что птицы, когда несут яйца, им некуда их девать. Получается, у них есть свое поголовье, необходимое для демонстрации. А наращивать уже у них интереса нет. И кто-то эти яйца выкидывает. А кто-то находит такие пути, как ищут питомники, которые им передают. Наша задача — их вырастить до взрослых птиц и выпустить в природу", - объясняет директора заповедника Виктор Копылов.



Сотрудники заповедника им вместо родителей - учат и летать, и добывать пищу. У каждого питомца-выпускника, кстати, есть имя - Гиант, Аргус, Харга. По сложившейся в заповеднике традиции имена японским журавлям дают по названия амурских рек, а даурским — в честь героев греческой мифологии. Постоянно наблюдать за этими редкими птицами зоотехники будут и после их "выпускного". В заповеднике сейчас проживает 15 пар японских и 30 даурских журавлей. Самому старшему воспитаннику уже 28 лет. И специалисты говорят - это не предел, возраст может достигать и 45. Взрослые пары в заповеднике, кстати, тоже постоянно дают потомство.

"После двадцатых чисел мы будем выпускать двух даурских журавлей. Даурских журавлей мы выпускаем попозже, потому что для них сейчас еще прохладно и недостаточно корма, так как они любят насекомых", - говорит зооинженер Надежда Кузнецова.

И если в новой свободной жизни у журавлей вдруг что-то не заладится, они всегда могут вернуться обратно на станцию, где появились на свет. Впрочем, большинство легко и успешно адаптируется в природе, амурских выпускников встречают в Корее, Японии и Китае.

Юлия Богоманшина, Вероника Федореева. "ТВ Центр".