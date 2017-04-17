Голосование. Укрепление власти Эрдогана в интересах России?

Тема программы "Право голоса”: Турция: вся власть президенту? 16 апреля в Турции прошел референдум о поправках в конституцию, которые нацелены на превращение страны в президентскую республику, где глава государства будет назначать министров, часть судей и утверждать бюджет. В ЕС полагают, что Турция катится к диктатуре, а политологи считают, что Эрдоган хочет стать султаном во главе новой Османской империи. Останется ли Турция светским государством?