В Казани машина скорой помощи угодила в фонтан

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В Казани карета скорой помощи спешила к пожилому мужчине, которому стало плохо в городском парке. Намереваясь срезать путь, водитель не заметил фонтан, находящийся на уровне дороги, и провалился в него. Пациента благополучно доставили в больницу на второй скорой.

В Казани автомобиль скорой помощи, пытаясь подъехать как можно ближе к пациенту, провалился в "сухой фонтан", передает "Интерфакс".

По словам очевидцев, водитель не знал, что перед ним фонтан и решил сократить дорогу. В результате скорая провалилась под решетку и застряла.

Пожилому мужчине вызвали вторую карету скорой помощи, на которой отправили в больницу.

У "сухих" фонтанов нет открытого бассейна, а струи вырываются из решетчатой мостовой.

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