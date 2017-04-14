Москва ждет доказательств эффективности американской "матери всех бомб"

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Спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что в МИД ожидают от США доказательств эффективности применения в Афганистане сверхмощной бомбы. Он также согласился с утверждением бывшего афганского президента Хамида Карзая о том, что США используют Афганистан как полигон.

В Министерстве иностранных дел России хотели бы увидеть доказательства эффективности использования сверхмощной бомбы в Афганистане. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на спецпредставителя президента по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.

"Я не специалист по взрывным устройствам, не моя задача оценивать. Это могут сделать только военные специалисты. Мы бы хотели увидеть доказательства", - сказал он.

Дипломат также согласился с позицией бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, заявившего, что США используют его страну в качестве полигона.

"Похоже на то", - отметил Кабулов.

США впервые применили в боевых условиях сверхмощную неядерную бомбу. Американские военные называют ее "матерью всех бомб". Удар был нанесен по одному из районов в афганской провинции Нангархар. Там, по сведениям американской разведки, находятся тоннели и бункеры боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство". Как сообщили в Минобороны Афганистана, в результате атаки были уничтожены 36 боевиков.

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