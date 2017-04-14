Экс-глава Марий Эл Маркелов арестован на два месяца

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Бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова арестовали на два месяца. Его обвиняют в получении взятки в 235 миллионов рублей. Своей вины Маркелов не признал, он просил назначить ему меру пресечения не связанную с ограничением свободы в связи с медицинскими показаниями.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на решение суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Маркелова меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 июня", - огласила судья.

Маркелов был задержан за получение взятки в размере 235 миллионов рублей. По данным следствия, он получил эти средства за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Сам обвиняемый заявил, что не имеет отношения к получению денежных средств. Он заявил, что будет доказывать свою невиновность. Маркелов просил назначить ему домашний арест, так как по состоянию здоровья он может принимать свои лекарства только в присутствии лечащего врача. Адвокаты требовали отпустить экс-главу республики под залог либо назначить домашний арест.

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