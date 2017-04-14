Лавров обсудил Сирию и КНДР с главой МИД Китая

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с китайским коллегой Ваном И. Стороны обсудили актуальные международные вопросы, включая сирийский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ваном И. Об этом сообщили в пресс-службе российского дипломатического ведомства.

"Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, включая положение дел в сирийском урегулировании и ситуацию на Корейском полуострове, а также график предстоящих двусторонних контактов", - говорится в сообщении.

Ранее генштаб Северной Кореи назвал цели, которые будут атакованы в случае агрессии со стороны США. Под удар могут попасть резиденция президента Южной Кореи в Сеуле, американские базы и авианосец Carl Vinson.

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