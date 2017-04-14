Самойлова рада, что поедет на "Евровидение-2018"

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Россиянка Юлия Самойлова обрадовалась, что ее кандидатуру утвердили для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2018". Ранее гендиректор "Первого канала" и EBU договорились о том, что Самойлова сможет представить Россию через год.

Юлия Самойлова обрадовалась решению гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста и Европейского вещательного союза, что она может представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2018 году, передает ТАСС.

"Об этом было объявлено еще три недели назад, что я поеду на "Евровидение" в 2018 году, если не получится в этом. Конечно, я расстроена, что не удалось выступить сейчас, не буду скрывать. Но рада тому, что мою кандидатуру подтвердили на следующий год", - передает агентство слова Самойловой.

Певица отметила, что готовиться к следующему конкурсу пока еще рано.

Перед этим гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст заявил, что Самойлова будет представлять Россию на "Евровидении - 2018". Договоренность с Европейским вещательным союзом (EBU) уже достигнута.

Ранее "Первый канал" принял решение отказаться от трансляции песенного конкурса из-за ситуации с Юлией Самойловой, которой в марте СБУ запретил приезжать на Украину по причине ее выступления в Крыму в 2015 году. В EBU пытались повлиять убедить Киев сделать для россиянки исключение, однако украинские власти оказались непреклонны в этом вопросе.

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