В выходные США направят в Европу истребители пятого поколения

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Соединенные Штаты направят в Европу истребители пятого поколения F-35A Lightning II 15-16 апреля. Как сообщили в американском Министерстве обороны,

США 15-16 апреля направят в Европу истребители пятого поколения F-35A Lightning II. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на американское Министерство обороны.

"В эти выходные ВВС США разместят небольшое количество самолетов F-35A Lightning II в рамках запланированных боевых учений в Европе. Планируется, что в течение нескольких недель воздушные суда примут участие в тренировочных полетах вместе с другими самолетами США и НАТО, размещенными в Европе в рамках Европейской инициативы по обеспечению безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны США подчеркнули, что размещение самолетов в Европе является важным этапом развития программы F-35, который позволит ВВС страны продемонстрировать возможности современного истребителя. Кроме того, данный шаг позволит уточнить требования к воздушному судну перед тем, как самолеты пятого поколения будут размещены на европейской территории на постоянной основе. Как уточнили в ведомстве, это должно произойти в начале 2020-х годов.

"Как только самолеты прибудут в Европу, ВВС США в Европе и Европейское командование США опубликуют дополнительную информацию о тренировочном развертывании F-35A, по мере того, как она станет доступна", - отметили в Министерстве обороны США.

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