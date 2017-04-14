ИГ отрицает потери в результате удара "Матери всех бомб" по Афганистану

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Боевики "Исламского государства" заявили, что не понесли никаких потерь в результате удара США по Афганистану сверхмощной ядерной бомбой. В свою очередь власти страны сообщили о 36 погибших террористах.

Террористы "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.) опровергли сообщение о потерях в результате удара США по позициям ИГ в Афганистане, передает "Интерфакс".

"Связанное с ИГ агентство Amaq опровергло сообщения о том, что группировка понесла потери в результате американского авиаудара бомбой Massive Ordnance Air Blast (MOAB)", - говорится в сообщении организации Site, которая отслеживает информацию боевиков.

В свою очередь в Минобороны Афганистана заявили, что в результате взрыва "матери всех бомб" уничтожены 36 боевиков "Исламского государства". Никто из мирных жителей не пострадал. США удалось уничтожить три подземных тоннеля, оружие и боеприпасы.

Ранее ВВС США впервые в истории применили самую мощную неядерную бомбу из своего арсенала GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), именуемую "Матерью всех бомб". Она была сброшена на комплекс тоннелей ИГ в восточном Афганистане.