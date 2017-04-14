Белоруссии дали самостоятельно распоряжаться российской нефтью

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Белоруссия будет самостоятельно принимать решение о том, куда направлять беспошлинно ввозимую нефть: на нефтеперерабатывающие заводы, либо в третьи страны.

Белоруссия будет сама решать, куда направлять поставляемую из России нефть. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российского министра энергетики Александра Новака.

"Что касается направления этой сырой нефти - или на нефтеперерабатывающие заводы, или на поставки в третьи страны - это вопрос, который белорусская сторона будет определять самостоятельно и давать свои предложения в целях формирования индикативного баланса", - сказал он.

Новак также прокомментировал новое соглашение по газу между Белоруссией и "Газпромом". В частности, министр отметил, что никаких компенсаций выпадающих доходов газовой компании из-за скидки для республики не предусмотрено.

"Нет, все договоренности, которые были вчера подписаны и озвучены, не предполагают каких-то отдельных компенсаций. Это экономические договоренности между "Газпромом" и Белоруссией по поставкам газа и тем возможным ценам и скидкам, которые могут быть", - пояснил Новак.

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