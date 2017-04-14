Спасатели проверяют информацию об утечке аммиака на хладокомбинате в Москве

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Сотрудники МЧС проверяют информацию об утечке аммиака на хладокомбинате №13 на востоке Москвы. На месте работают спасатели, пожарные, лаборатория осуществляет замеры. Информации о пострадавших нет.

Спасатели проверяют информацию об утечке аммиака на хладокомбинате на востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС столицы.

"В Центр управления в кризисных ситуациях поступила заявка о ЧП по адресу: Центросоюзный переулок, дом 21, где расположен хладокомбинат №13. Информация о возможной утечке аммиака в настоящий момент проверяется", - говорится в сообщении.

На месте происшествия находятся пожарные и спасатели, работает лаборатория, осуществляются замеры. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

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