Вышел тизер восьмого эпизода "Звездных войн". Видео

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В Сети появился первый тизер новых "Звездных войн". Восьмой эпизод называется "Последние джедаи". В фильме также появится актриса Кэрри Фишер.

В сети опубликован первый тизер фильма "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи".

Восьмой эпизод продолжает события предыдущих фильмов. Режиссер ленты - Райан Джонсон. Главные роли исполнили Том Харди, Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Марк Хэмилл и другие. В фильме появится также актриса Кэрри Фишер, исполнившая роль принцессы Леи. Она умерла в декабре 2016-го на 61 году жизни, но успела сняться в восьмом эпизоде.

Мировая премьера состоится 15 декабря 2017 года.

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