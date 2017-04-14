Утечки аммиака на хладокомбинате на востоке Москвы не обнаружили

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Спасатели не обнаружили утечки аммиака на хладокомбинате №13 на востоке Москвы. Как сообщили в МЧС, проведенные на месте замеры не выявили превышения допустимой концентрации вещества. Пострадавших нет.

Спасатели не выявили утечки аммиака на хладокомбинате №13 на востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС столицы.

"После проведения необходимых замеров превышения предельно допустимой концентрации аммиака не обнаружено. Пострадавших нет", - сказал представитель ведомства.

Как сообщили в МЧС ранее, проверяется информация об утечке аммиака на хладокомбинате №13 по адресу: Центросоюзный переулок, дом 21. На месте работали спасатели и пожарные. Замеры осуществляла лаборатория.

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