Посол Таиланда в России попал в больницу

Теги: Общество таиланд больница посол

В Москве госпитализирован посол Таиланда в России. По данным СМИ, во время поездки из Москвы в Петербург у Криангсаку Киттичайсари случился гипертонический криз. Вертолетом его доставили в Боткинскую больницу.

Посол Таиланда в России попал больницу. Как пишет "Интефакс", у Криангсаку Киттичайсари во время поездки из Москвы в Санкт-Петербург случился гипертонический криз.

Инцидент произошел в Тверской области. На месте ему была оказана экстренная медицинская помощь. После этого посла на вертолете санитарной авиации был доставлен в Боткинскую больницу в Москве.