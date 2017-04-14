Spiegel обвинил Криштиану Роналду в изнасиловании

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Немецкое издание Spiegel обвинило нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании. Инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе, куда футболист приехал с родственниками. Согласно расследованию издания, на момент изнасилования пострадавшей американке было около 20 лет. В 2010 году адвокат спортсмена заплатил ей 375 тысяч долларов, чтобы она не предъявляла обвинений.

Криштиану Роналду изнасиловал 20-летнюю американку в 2009 году в Лас-Вегасе. Об этом свидетельствует расследование, проведенное немецким изданием Spiegel.

По данным издания, инцидент произошел 12 июня 2009 года. Роналду приехал в Лас-Вегас с родственниками, и там познакомился с американкой, которой на тот момент было около 20 лет. Она заявила, что футболист ее изнасиловал.

Издание также утверждает, что 12 января 2010 года адвокат Роналду заплатил девушке 375 тысяч долларов, чтобы она не предъявляла обвинений.