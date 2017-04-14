Пострадавший от взрыва в Петербурге подросток сам изготовил взрывное устройство

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Студент-первокурсник, получивший травмы обеих рук в результате взрыва в Петербурге, сам изготовил взрывное устройство. Отмечается, что он интересовался химией.

Петербургские следователи выяснили, что несовершеннолетний парень, получивший накануне травмы в результате взрыва, самостоятельно изготовил взрывное устройство, говорится в сообщении регионального СКР.

В ведомстве отметили, что пострадавший является студентом первого курса петербургского вуза и увлекается химией.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия и место жительства парня. Изъяты необходимые для дела документы и предметы.

Подросток находится в больнице, следствие может начать с ним работать только после разрешения врачей.

Ранее сообщалось, что в Василеостровском районе Петербурга в руках подростка взорвался неустановленный предмет. Парень был госпитализирован в тяжелом состоянии с травмами обеих рук. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".

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