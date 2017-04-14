"Мать всех бомб" не нанесла реального урона ИГ

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Пентагон отчитался о результатах применения "матери всех бомб" — самой мощной из американских неядерных устройств. В четверг многотонный боезаряд был сброшен в Афганистане. При этом сделать это военные могли и без одобрения Трампа, пишет AP. В ИГ заявляют, что американская бомба не нанесла никакого урона боевикам.

С главным законом пиара "не показали в новостях - не было события" профессиональный шоумен Дональд Трамп знаком слишком хорошо, чтобы не сопроводить бомбардировку объектов в Афганистане хоть каким-нибудь видеорядом. Как сообщает "ТВ Центр", цветные архивные кадры испытаний "матери всех бомб" во Флориде, снятые еще в 2003 году, Пентагон публикует только сейчас, сразу после удара по целям запрещённой в России ИГ в районе Ачин провинции Нангархар. О его конкретных результатах военное ведомство пока не сообщает, зато президент США тут же записывает эффектную операцию в свой актив и по случаю не упускает возможности проехаться по предыдущей администрации.

"У нас самые лучшие вооруженные силы в мире и они выполнили свою работу как обычно. Мы дали им полное право, и это то, что они сейчас и делают. И говоря откровенно, вот почему они настолько успешны в последнее время. Если сравнить то, что они сделали в последние 8 недель, по сравнению с тем, что делалось в последние 8 лет, вы увидите невероятную разницу. Невероятную!" – заявил он.

Съемка самого удара по Афганистану появляется лишь спустя сутки. 11 тонн в тротиловом эквиваленте, мощнейшая из неядерных боеголовок на вооружении США. Эта атака по системе тоннелей и пещер, которые использовались боевиками "Исламского государства" в качестве укрепрайона, по мысли Пентагона, была рассчитана якобы на то, чтобы минимизировать риск для афганских и американских сил, проводящих зачистку в районе, и нанести максимальный ущерб террористам. Эксперты, впрочем, сомневаются в практической пользе такой акции. Как минимум потому, что подобные авиабомбы действительно эффективны, если противник активно использует широкую сеть подземных укреплений. А этого нельзя сказать о боевиках, скрывающихся в горах Афганистана.

Именно с политической целью бомбу GBU-43B испытали и в 2003 году, незадолго до вторжения в Ирак. Облако взрыва было видно на десятки километров, а занимавший тогда пост министра обороны США Дональд Рамсфельд постарался, чтобы его заметили еще и в Багдаде, сразу после испытаний призвав Саддама Хуссейна отказаться от власти. Хуссейна, впрочем, бомба не впечатлила. Сейчас ее снова презентуют и именно в период обострения напряженности в Азии и на Ближнем Востоке. Трамп как бы недвусмысленно намекает Сирии, Ирану и Северной Корее, к берегам которой отправилась авианосная группа США, чего этим странам следует опасаться в случае неповиновения Вашингтону.

"Без сомнения - эти кадры увидели сирийцы, северные корейцы, и исламисты. Это послание им: не важно, как хорошо вы прячетесь, не важно, как глубоко вы закапываетесь, мы всё равно вас достанем", - говорит сотрудник Центра стратегических и международных исследований Марк Канкян.

Ракетный удар США по сирийскому аэродрому Шайрат, с которого, как уверяет американское правительство, якобы были совершены химатаки в провинции Идлиб тоже лишь этап показательных выступлений Дональда Трампа. Опять таки - весьма эффектных, но малорезультативных в военном плане: аэродром заработал в штатном режиме уже спустя сутки после атаки. Сейчас Вашингтон тщетно пытается оправдать свои действия. Но вместо реальных доказательств вины правительства Сирии способен лишь кормить мир байками, например, о перехвате американской разведкой переговоров сирийских военных. Детали которых в США, видимо, еще не выдумали, а потому предпочли держать "важнейшее свидетельство преступления Асада против человечности" в строжайшем секрете.

Вообще, чтобы устроить шоу такого масштаба с применением дорогостоящего смертоносного реквизита действительно нужны очень веские основания. И они у Трампа есть. Только искать их нужно не только и не столько даже в Сирии, сколько внутри самих США. Во-первых, в Сенате республиканцы имеют перевес всего в три-четыре голоса — а это весьма зыбкая опора для Трампа. Вот он и играет мускулами, заручаясь поддержкой ястребов, которых немало в верхней палате. К тому же, президент начинает куда больше нравиться и простым американцам. Согласно опросам, его низкие рейтинги растут с каждым агрессивным военным решением.

Ольга Оксенич, Павел Прокопенко. "ТВ Центр".