Россию могут отстранить от "Евровидения" после конкурса в Киеве

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Европейский вещательный союз не исключил рассмотрения вопроса отстранения России от "Евровидения" в 2018 году. Как сообщил официальный представитель организации Дэвид Гудман, решения по данному вопросу будут приниматься по окончании конкурса в 2017 году.

Европейский вещательный союз не исключил отстранения России от "Евровидения" в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя организации Дэвида Гудмана.

"Сейчас внимание ЕВС сфокусировано на конкурсе нынешнего года. Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть предприняты по этой ситуации, будет вынесено после самого события", - сказал он.

Ранее Первый канал решил отказаться от трансляции конкурса из-за ситуации с Юлией Самойловой, которой Служба безопасности Украины запретила ей приезжать в страну по причине ее выступления в Крыму в 2015 году. Гендиректор российской телекомпании Константин Эрнст заявил, что Самойлова будет выступать на "Евровидении - 2018". В СМИ, тем временем, появилась информация о том, что Россию могут отстранить от конкурса в связи с отказом от трансляции.

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