На юго-западе Москвы похитили ребенка
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На юго-западе Москвы неизвестный мужчина отобрал у няни 5-летнего ребенка, усадил в серебристые "Жигули" и скрылся.
Сотрудники полиции начали проверку по факту похищения 5-летнего ребенка на юго-западе Москвы, передает агентство "Москва".
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на Ломоносовском проспекте. Неизвестный мужчина отобрал у няни ребенка, насильно усадил в серебристые "Жигули" и скрылся с места происшествия.
Сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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