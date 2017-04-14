21:37, 14 апреля 2017

На юго-западе Москвы похитили ребенка

Теги:  дети  похищение  Происшествие  москва

На юго-западе Москвы неизвестный мужчина отобрал у няни 5-летнего ребенка, усадил в серебристые "Жигули" и скрылся.

Сотрудники полиции начали проверку по факту похищения 5-летнего ребенка на юго-западе Москвы, передает агентство "Москва".

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на Ломоносовском проспекте. Неизвестный мужчина отобрал у няни ребенка, насильно усадил в серебристые "Жигули" и скрылся с места происшествия.

Сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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