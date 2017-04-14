Режиссер "Звездных войн" анонсировал появление важного женского персонажа

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Режиссер восьмого фильма саги о "Звездных войнах" Райан Джонсон сообщил, что в новой части франшизы появится важный женский персонаж. Актриса Келли Мэри Трэн сыграет одну из сотрудниц обслуживающего персонала Сопротивления. По словам Джонсона, ее роль воплощает идею о том, что героем может стать человек, от которого этого ожидаешь меньше всего.

В новом фильме саги о джедаях "Звездные войны: последние джедаи" появится важный женский персонаж. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на режиссера картины Райана Джонсона.

По его словам, новую героиню по имени Роуз сыграет актриса Келли Мэри Трэн. Роуз - один из обслуживающих работников Сопротивления. По словам Джонсона, ее роль воплощает идею о том, что героем может стать человек, от которого ждешь этого меньше всего.

Режиссер отметил, что фильм должен появиться в прокате в декабре 2017 года. В настоящее время картина находится в стадии постпродакшн.

Ранее компания Lucasfilm в прямой трансляции в интернете показала фанатам первый трейлер "Последних джедаев".

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