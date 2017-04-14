В Коста-Рике проснулся вулкан Поас

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Вулкан Поас проснулся в Коста-Рике. По данным властей, он не представляет серьезной угрозы для населения, но в ближайшее время ожидается выпадение пепловых осадков.

В Коста-Рике вулкан Поас выбросил мощный столб пепла на высоту более 3-х километров, передает ТАСС сообщение национальной вулканологической и сейсмологической обсерватории страны.

По ее данным, в близлежащих районах ожидается выпадение пепловых осадков. Всплеск вулканической активности не представляет серьезной угрозы для населения.

В настоящее время закрыт Национальный парк, на территории которого находится вулкан, перекрыты близлежащий дороги.

В Коста-Рике расположены семь действующих вулканов. Высота вулкана Поас - 2708 метров над уровнем моря. Внутри его кратера находится озеро. За последние 190 лет вулкан извергался порядка 40 раз.