На Шри-Ланке гигантская гора мусора обрушилась на трущобы

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Огромная свалка мусора загорелась и обрушилась на жилища в трущобах столицы Шри-Ланки Коломбо. Сообщается о шести погибших, 10 человек пострадали. Обрушение произошло из-за продолжительных ливневых дождей.

В столице Шри-Ланки произошло обрушение горящей мусорной свалки на трущобы, передает "Интерфакс" со ссылкой на индийские СМИ.

Сообщается о гибели шести человек, в том числе трех детей. Еще более 10 человек пострадали. Под завалами оказались 40 строений.

90-метровая гора начала смещаться в сторону домов из-за продолжительных дождей, затем мусор загорелся и рухнул на жилища.

Жители столицы неоднократно жаловались на открытую свалку. Пожар вспыхнул в тот момент, когда большинство людей были дома, так как в стране отмечается Новый год.