СМИ узнали о решении США не атаковать КНДР

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Вашингтон не будет применять военные меры против Северной Кореи в целях полной денуклеаризации этой страны. США будут продолжать оказывать исключительно политическое давление. Вместе с тем, в случае агрессии КНДР, американские Вооруженные силы будут готовы вступить в дело.

США не намерены вступать с КНДР в военный конфликт. Вместо этого Вашингтон будет продолжать оказывать политическое давление на Северную Корею с целью ее полной денуклеаризации. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в администрации американского президента.

Накануне, 14 апреля, советники президента США Дональда Трампа рассмотрели множество возможных шагов, призванных заставить Пхеньян отказаться от развития своей ядерной программы. Среди них был варианты со свержением правительства страны или, напротив, включение КНДР в клуб ядерных держав. В итоге помощники главы государства решили "продолжать усиливать давление" на республику, в том числе при помощи ее главного торгового партнера Китая, информирует ТАСС.

Вместе с тем, Вашингтон не ждет от Пхеньяна полумер. В частности, США не согласятся на контроль за вооружениями и на сокращение арсенала Пхеньяна. Цель американской администрации – полная денуклеаризация КНДР. Кроме того, Белый дом будет призывать Пекин и Москву усилить санкции в отношении Пхеньяна в том случае, если власти страны проведут еще одно ядерное испытание.

При этом военную агрессию со стороны США такое испытание не вызовет, отметил источник в администрации. Также Вашингтон не станет развязывать конфликт в случае, если КНДР произведет ракетный запуск. Нападение Северной Корее грозит только, если она ударит по Южной Корее, Японии или самим США.

Накануне, северокорейское агентство ЦТАК сообщало, что генштаб страны назвал цели, которые будут атакованы в случае агрессии со стороны США. Так, под удар могут попасть резиденция президента Южной Кореи в Сеуле, американские базы и авианосец Carl Vinson.

Не похоже, что ответные угрозы КНДР - блеф: названные цели - в зоне действия ее артиллерии и ракет. Проверка - блеф или нет - игра с огнем. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 апреля 2017 г.

Ситуацию прокомментировал в своем Twitter член Совфеда Алексей Пушков. По его словам, не похоже, что Пхеньяна блефует.

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