Горбачев: вижу все признаки холодной войны в мире

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Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкой газете Bild высказал свое мнение о политической обстановке в мире. По его словам, можно констатировать все признаки холодной войны. Об этом, в частности, говорят постоянно ухудшаются отношения между крупными державами.

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что современная обстановка в мире имеет признаки новой холодной войны, передает ТАСС.

По его словам, речи политиков и высокопоставленных военачальников становятся все более воинственными. Все более жесткие формулировки получают доктрины.

"СМИ все это подхватывают и подогревают еще больше. Постоянно ухудшаются отношения между крупными державами, появляется ощущение, что мир настраивается на новую войну. То есть, можно констатировать все признаки холодной войны", - сказал Горбачев в интервью германской газете Bild.

Также он напомнил, что в отдельных местах уже полным ходом идет гонка вооружений. Войска, танки, бронемашины переброшены в Европу, передает его слова "Российская Газета".

По словам Горбачева, люди в Германии не хотят возникновения новой вражды с Россией. "Нельзя допустить разрушения того, что наши страны создавали вместе", - заявил он.

При этом, он подчеркнул, что Берлин допустил ухудшение отношений с Москвой, которое наступило в связи с кризисом вокруг Украины и введения санкций против России.