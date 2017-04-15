В ТиНАО украли Mercedes-Benz стоимостью 9,4 млн рублей

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Автомобиль Mercedes-Benz S 500 4 Matic был угнан в ТиНАО. Цена этой машины составляет 9,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Неизвестный украл автомобиль Mercedes-Benz S 500 4 Matic. Цена этой машины составляет 9,4 миллиона рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Там отметили, что инцидент произошел 13 апреля вечером. Машина была угнана с территории автопарковки гипермаркета в ТиНАО. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".