На праздничном параде в КНДР показали новые баллистические ракеты

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Все внимание мировой общественности сегодня приковано к КНДР. В Пхеньяне этим утром состоялся крупнейший военный парад по случаю 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Основателя и первого президента страны. Но на фоне серьезного обострения конфликта с США национальный праздник превратился в настоящую демонстрацию силы. Прямо с трибуны звучали обещания нанести сокрушительный ядерный удар в ответ на любую провокацию Вашингтона. Который направил к берегам Северной Кореи уже не один эсминец.

Характерным пружинистым шагом по центральной площади Пхеньяна двигались колонны сухопутных войск, военных моряков и спецназа. Образцовая синхронность, движения отточены до сантиметров. Крупнейший в истории страны парад начался около 9:00 утра по местному времени и продолжался около трех часов, передает "ТВ Центр".

В форме числа "105" в небе над столицей Северной Кореи пролетела группа истребителей, символизируя, сколько лет сегодня исполнилось со дня рождения первого руководителя страны Ким Ир Сена. Этой дате и приурочен парад. На трибуне улыбался и приветствовал военных и гражданских внук - нынешний глава КНДР Ким Чен Ын. Одетый в европейский костюм, а не военную форму, национальный лидер явно пребывал в хорошем настроении.

Обязательная часть – демонстрация военной техники. Вслед за танками и самоходными установками на восьмиосном колесном шасси впервые перед зрителями и журналистами провезли баллистические ракеты подводных лодок "Пуккыксон-2" - последнее достижение северокорейских конструкторов. По заявлениям военных, ракеты способны достичь американских военных баз, которые находятся в Тихом океане.

После того, как КНДР провела их испытания, Соединенные штаты направили к берегам Северной Кореи группу кораблей во главе с атомным авианосцем Carl Vinson, спровоцировав очередной виток напряженности во всем мире и заставив экспертов оценивать вероятность начала полномасштабной войны на Корейском полуострове. Слова о том, что КНДР готова нанести сокрушительный удар ядерным оружием в ответ на любую провокацию со стороны США прозвучали сегодня с трибуны.

"Соединенные Штаты стягивают свои ядерные силы к Корейскому полуострову и провоцируют начало ядерной войны. Наша миролюбивая социалистическая нация ценит и уважает мир, но мы не боимся войны. Если Соединенные Штаты спровоцируют нас, военная мощь Северной Кореи поразит и уничтожит врагов", - заявил вице-маршал Корейской Народной армии Чхве Рёнг Хе.

И в субботу агентство Associated Press со ссылкой на анонимные источники в Белом доме, сообщило, что США не будут отвечать военными мерами на испытание КНДР ядерного оружия. Вместо этого администрация Дональда Трампа намерена оказать максимальное давление на Пхеньян при участии Китая и убедить мировое сообщество в необходимости введения новых жестких санкций.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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