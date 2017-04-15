США испытали новую термоядерную бомбу В-61

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Новую термоядерную бомбу В-61 без заряда испытали на полигоне в штате Невада в США. Она была сброшена с истребителя F-16,которые впервые использовался для доставки подобного типа оружия.

Соединённые Штаты Америки провели испытания новой термоядерной бомбы - В-61 последней модификации, которая обладает высокой точностью попадания, передает "ТВ Центр".

Бомбу, правда, без заряда, сбросили на полигоне в штате Невада с истребителя F-16. Самолёт впервые использовался для доставки подобного типа оружия. Серийное производство боеприпаса Вашингтон планирует запустить уже через три года. В-61 заменит устаревшие модели на европейских военных базах США. На эти цели выделено порядка 10 миллиардов долларов.

Новый тест Пентагон провёл буквально спустя сутки после удара в Афганистане. Многотонный заряд "матери всех бомб", а именно так американцы называют мощнейшую из своих Неядерных боеголовок, разрушил тоннели и бункеры, в которых скрывались террористы. Уничтожено более 90 боевиков.

Дональд Трамп уже назвал атаку "удачной миссией" американских ВВС. Однако военные эксперты полагают, что это скорее был политический ход. После удара рейтинги президента заметно выросли. Кроме того, "игра мускулами" Трампа приходится как нельзя кстати на фоне обострения отношений с КНДР.