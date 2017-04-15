В Нью-Йорке возникла паника из-за электрошокера

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В Нью-Йорке на Пенсильванском вокзале возникала паника после того, как люди услышали звуки выстрелов. В результате пострадали 16 человек. Позднее выяснилось, что за стрельбу они приняли звуки электрошокера, который полицейские применили, чтобы задержать дебошира.

В Нью-Йорке 16 человек пострадали из-за массовой паники на Пенсильванском вокзале. Давка возникла, когда некоторым пассажирам показалось, что в здании начали стрелять. Люди бросились врассыпную - в поисках укрытия. Кто-то упал на пол. Кто-то, бросив чемоданы и вещи, пытался выбежать на улицу, сообщает "ТВ Центр".

На самом деле за выстрелы были приняты звуки электрошокера. Полицейские использовали его против дебошира. Тот устроил скандал из-за задержки поезда и отказался подчиняться стражам порядка.

Пострадавшие получили легкие травмы. Тем не менее, 12 человек пришлось госпитализировать.