В ряде регионов России ввели режим ЧП из-за паводков

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Сразу в нескольких российских регионах ухудшилась паводковая обстановка. Из-за резкого подъёма рек подтоплены десятки населённых пунктов. Режим ЧП введён ещё в двух районах Оренбургской области. А в Алтайском крае из-за половодья экстренно эвакуируют жителей.

В Алтайский край весна приходит не церемонясь – прямо в дома. К таким пасторалям жители города Рубцовска привыкли, но в этом году вода поднялась выше обычного. В результате разлива грунтовых и талых вод затоплены более 300 приусадебных участков, сообщает "ТВ Центр".

"Уложено более 300 метров мостков пешеходных для того чтобы жители могли передвигаться по подтопленным территориям. Продолжают свое действие два водоотводных канала от города. В общей сложности только за последние дни вода, отведенная от города, составляет в объеме около миллиона кубов", - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин.

Справиться со стихией пока не удается – дожди лишь усугубляют ситуацию в регионе. Спасатели делают новые водоотводы, чтобы вода могла быстрее уйти из города. Следят за обстановкой с воздуха.

Мощь набирают все крупные реки в Зауралье. В Курганской области уровень вырос на 20-30 сантиметров. Но пик половодья еще впереди – большая вода придет в регион ближе к маю.

Последствия паводков уже ощутили жители соседней Башкирии. Еще сложнее ситуация в Татарстане. Здесь резкое потепление вылилось в мощные селевые потоки, вылившиеся прямо на улицы села Тумутук.

Режим чрезвычайной ситуации сохраняется в селе Краснохолм Оренбургской области, где всю неделю продолжалась эвакуация жителей. Сейчас ситуацию удалось взять под контроль - многие спешат вернуться обратно.

Сотрудники МЧС обходят улицу за улицей. Сейчас важно оценить размер ущерба, оказать людям необходимую помощь: расчистить завалы, да и просто убрать мусор.

Половодье добралось и до Центрального региона. В Тверской области река Орша вплотную подступила к дачным участкам. На случай подтопления сотрудники МЧС организовали пункты временного пребывания, где смогут разместиться без малого две тысячи человек.

Внимательнее призывают быть не только жителей, но и коммунальные службы, которые по весне зачастую не справляются со своими обязанностями. Автор одного видео в Омске утверждает, что наблюдает подобную картину каждый день. Другого способа добраться до школы у детей просто нет.

Анна Пешехонова, "ТВ центр".