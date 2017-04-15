Патриарх Кирилл освятит праздничные угощения в Храме Христа Спасителя

Фото: С. Власов, О. Варов ©<a href="http://www.patriarchia.ru">Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси</a>

Фото: С. Власов, О. Варов ©<a href="http://www.patriarchia.ru">Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси</a>

Фото: С. Власов, О. Варов ©<a href="http://www.patriarchia.ru">Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси</a>

Фото: С. Власов, О. Варов ©<a href="http://www.patriarchia.ru">Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси</a>

Теги: Общество патриарх религия пасха

В России православные верующие отмечают Великую субботу. 15 апреля в Москве, в Храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл освятит праздничные угощения, которые принесут прихожане - крашеные яйца и куличи. Также в ночь на 16 апреля предстоятель Русской православной церкви проведёт Пасхальное богослужение и крестный ход.