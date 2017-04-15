Патриарх Кирилл освятит праздничные угощения в Храме Христа Спасителя
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В России православные верующие отмечают Великую субботу. 15 апреля в Москве, в Храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл освятит праздничные угощения, которые принесут прихожане - крашеные яйца и куличи. Также в ночь на 16 апреля предстоятель Русской православной церкви проведёт Пасхальное богослужение и крестный ход.
У православных верующих 15 апреля - Великая суббота. Самый строгий день страстной недели и завершение поста перед главным праздником – Пасхой, сообщает "ТВ Центр".
С самого утра прихожане по всей стране несут в церковь крашеные яйца и куличи. В Москве, в Храме Христа Спасителя праздничные угощения освятит Патриарх Кирилл. Этой ночью предстоятель Русской православной церкви проведёт Пасхальное богослужение и крестный ход. По традиции, на литургию из Иерусалима доставят Благодатный огонь.