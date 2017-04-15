В Москве в выходные ограничат движение транспорта

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В ряде районов Москвы ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями. При этом, для удобства горожан в столице организуют более 30 бесплатных автобусных маршрутов.

В связи с праздничными мероприятиями, в эти выходные ограничат движение транспорта на некоторых улицах города. С 23:00 до полуночи нельзя будет проехать по Спартаковской улице, а в воскресенье до вечера будет перекрыто движение по Елоховскому проезду, передает "ТВ Центр".

Для удобства горожан в эти выходные в столице организуют более 30 бесплатных автобусных маршрутов. Подробнее о них можно узнать на сайте "Мосгортранса". А в Пасхальную ночь работу метро и МЦК продлят до 2:00, а автобусы будут курсировать до 3:30 утра.