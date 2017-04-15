В Приморье начался чемпионат по ездовому спорту

Теги: Спорт приморье собаки

В Приморье в субботу проходит "Ветер весны" - чемпионат по ездовому спорту. Собаки и их хозяева участвуют в сложных забегах. Им предстоит пройти 10-километровую трассу на острове Русском.

У ездовых собак в субботу ударные забеги. Четвероногие спортсмены показывают кто выносливее, и кто лучше понимает команды своего хозяина, сообщает "ТВ Центр".

"Мой пес такой умный, что команды для него "правее", "левее" он схватывает сразу. Я даже сама удивилась", - отметила участник соревнований Оксана Ладогубец.

Куда поворачивать - немаловажное знание для собаки. Ведь они везут своих хозяев, развивая скорость почти до 30 километров в час. За старания четвероногие друзья порой даже получают признание в любви.

В этих соревнованиях участники определяют победителей по трем дисциплинам: байк, скутер и каникросс. Трасса для забегов и езды непростая. Натуральный рельеф, со спусками и крутыми подъемами. Но это только добавляет азарта участникам.

"Поначалу страшно, конечно, особенно после нескольких падений, но потом нормально", - сказал участник соревнований Владимир Наделяев.

В каждой машине среди пассажиров есть четвероногие питомцы, а то и не по одному. Собаки ожидают своего старта. Набираются сил и копят азарт. И ждут, когда же уже после соревнований получат заветное лакомство. Ведь в день забегов, спортсмены сидят на бульонной диете.

В этих соревнованиях нет ограничений по породам. Главное, чтобы питомец любил быстро бегать. Участие принимают традиционные хаски и маламуты, на старт выходят даже овчарки и доберманы. Ездовой спорт все больше набирает популярность среди собаководов. Участники приезжают со всего Приморья и Хабаровского края.

Погода на соревнованиях выдалась по-настоящему весенней. На улице 15 градусов тепла. Радуются все, кроме самих собак. Ездовым уже жарко бегать. Животные могут даже заболеть. Поэтому летом у собак перерыв. А физическую форму будут поддерживать, занимаясь плаванием.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.