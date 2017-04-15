В Москве прошли всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу

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Более 300 спортсменов приняли участие во всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу. Турнир прошел в комплексе "Мегаспорт".

В Москве, в комплексе "Мегаспорт" впервые состоялись всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, передает "ТВ Центр".

На сцену вышли более 300 спортсменов из 15 городов России. Динамичные и захватывающие танцы с каждым годом завоёвывают всё больше поклонников. Организаторы отмечают, что освоить этот спорт может любой желающий. В акробатическом рок-н-ролле три дисциплины - от самой простой, с базовыми шагами, до самой зрелищной - полётной акробатики.