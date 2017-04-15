В ДТП в Новой Москве погиб человек, еще трое пострадали

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Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Новой Москве. По другим данным, в аварии пострадали шестеро.

В Новой Москве столкнулись три легковых автомобиля. В результате погиб один человек, еще трое пострадали.

ДТП произошло на автодороге Троицк - Крекшино в районе деревни Губцево. Столкнулись три легковых автомобиля Hyundai, Skoda и Chevrolet, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Согласно данным источника в правоохранительных органах, в аварии пострадали шесть человек. Среди пострадавших двое детей.

Устанавливаются обстоятельства и причины аварии устанавливаются.