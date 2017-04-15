Лавров прокомментировал заявления Турчинова о целях силовиков в Донбассе

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о продвижении силовиков в Донбассе говорят о нежелании Киева последовательно выполнять минские соглашения. По его словам, украинские власти "в грош не ставят своих европейских покровителей".

Слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова о продвижении силовиков в Донбассе говорят о нежелании Киева последовательно выполнять минские соглашения. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, "устойчивые сомнения в адекватности украинских политиков" появились уже давно. "Заявления Турчинова означают то, что Киев отказывается выполнять ту самую часть Минских договоренностей в отношении вопросов безопасности, которую считает приоритетной и неотъемлемой для того, чтобы все остальное потом решалось тоже", - приводит его заявление ТАСС.

По его словам, Москва уже давно осознала, что эта линия взята Киевом сознательно и означает, что украинские власти "в грош не ставят своих европейских покровителей". Также министр напомнил о сообщении пресс-службы Кремля, согласно которому, в ближайшее время планируются контакты лидеров Нормандского формата, передает "Интерфакс".

"Думаю, что это будет один из очень серьезных вопросов для рассмотрения", - отметил глава российской дипломатии.

Ранее в интервью BBC секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что у Украины нет другой альтернативы, кроме как побеждать и "метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток" Украины.

Заявление уже прокомментировал заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. По его словам, это открытое нарушение минских договоренностей. Он также выразил надежду, что на это заявление обратят внимание участники минского формата.

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