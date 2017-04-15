Российская ракета "Циркон" достигла восьми скоростей звука на испытаниях

Теги: вооружение ракета Армия

До восьми Махов достигла скорость ракеты "Циркон" во время испытаний. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе. Пока неизвестно, когда и с какой платформы был проведен запуск ракеты. Ранее заявлялось, что скорость полета "Циркона" составляет пять - шесть Махов.

Российская гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" во время испытаний достигла восьми скоростей звука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее скорость на марше достигает восьми Махов", - сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, когда и с какой платформы был проведен запуск ракеты.

Они могут запускаться из универсальных пусковых установок 3С14, которые также используют для ракет "Калибр" и "Оникс".

Как сообщает "Российская Газета", ранее скорость полета "Циркона" заявлялась на уровне пяти - шести Махов. При этом, такие показатели все равно превышают скорости принятых на вооружение противокорабельных ракет. Это дает им возможность достичь цели, не оказавшись сбитыми силами ПВО.

Ракета должна пополнить боекомплекты тяжелых атомных ракетных крейсеров "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов" в 2018 году.