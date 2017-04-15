Лавров и глава МИД Катара выступили за независимое расследование химатаки в САР

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Главы МИД России и Катара Сергей Лавров и Мухаммед Рахман Аль Тани обсудили сирийский кризис. Стороны выступили за проведение объективного и профессионального расследования инцидента с химической атакой в Идлибе.

Актуальные вопросы международной повестки и, прежде всего, сирийский кризис в субботу в Москве обсудили главы внешнеполитических ведомств России и Катара, передает "ТВ Центр".

Особое внимание, конечно, уделили недавнему инциденту с химической атакой в Идлибе. Сергей Лавров и Мухаммед Рахман Аль Тани выступили за проведение объективного и профессионального расследования. По словам российского министра, для этого необходимо создать расширенную миссию экспертов. В неё должны войти не только сотрудники Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), но и международные специалисты. В том числе из стран-участниц Совбеза ООН. Такой шаг, подчеркнул Сергей Лавров, обеспечит максимальную прозрачность процесса.

"До настоящего времени эксперты ОЗХО действуют, я бы сказал, скрытно. Задним числом объявили, что несколько дней назад каким-то образом в месте инцидента были взяты пробы и доставлены в лабораторию, которая, как я понимаю, не сертифицирована самой ОЗХО. Непонятно, почему предпринимаются такие достаточно неловкие действия", - заявил Лавров.

Сергей Лавров добавил, что для беспристрастного расследования расширенная миссия ОЗХО и независимых экспертов должна иметь полный доступ и к месту инцидента в Идлибе и к авиабазе "Шайрат", по которой США нанесли удар якобы за применение Дамаском запрещённого оружия.

Кроме того, необходимо обеспечить безопасность специалистов, в том числе, в районах, контролируемых вооруженной оппозицией. По словам главы МИД Катара, в Дохе также выступают за то, чтобы привлечь к ответу виновных в произошедшем.

"Со своей стороны, мы готовы помочь в независимом расследовании. В вопросе сирийского урегулирования позиции наших стран схожи. Во-первых, это уважение территориальной целостности Арабской Республики. А во-вторых, прекращение гуманитарных страданий населения Сирии", - заявил Мухаммед Рахман Аль Тани.

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