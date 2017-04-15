СМИ узнали о попытках запутать расследование взрыва в Дортмунде

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Германские СМИ заявили, что взрывы у автобуса футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде не являются делом рук радикальных исламистов. Журналисты выяснили, что послания были оставлены на месте происшествия для того, чтобы ввести следствие в заблуждение.

Немецкие спецслужбы начали проверку уже третьего письма с угрозами, которое поступило в редакцию берлинского издания Der Tagesspiegel, передает "ТВ Центр".

В своем послании аноним резко критикует миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, предупреждает о новом теракте, а также берет на себя ответственность за взрывы в Дортмунде. Письмо сейчас проверяется на подлинность.

В то же время, немецкие СМИ заявили, что взрывы рядом с автобусом немецкого футбольного клуба "Боруссия" не являются делом рук радикальных исламистов. Проведя собственное расследование и опросив экспертов, журналисты выяснили, что послания были оставлены на месте взрывов, для того, чтобы ввести следствие в заблуждение. Анализ текста показал, что писал его немец. С такими выводами согласна и Генпрокуратура Германии. По словам представителя ведомства, манера оставлять послания на месте атаки не характерна для террористов.

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