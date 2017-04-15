Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

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В храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу произошло традиционное схождение Благодатного огня.

В субботу в Иерусалиме, в Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. За церемонией наблюдали тысячи верующих со всего мира, сообщает "ТВ Центр".

Священнослужители передали пламя собравшимся, которые зажгли связки из 33 свечей - по годам земной жизни Иисуса Христа.

Появление Огня христиане называют чудом. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Считается, что в первые минуты священное пламя не обжигает, а, наоборот, залечивает раны.

Теперь на спецрейсах святыню доставят в города по всему миру. В том числе, в Москву, к ночной пасхальной службе в Храме Христа Спасителя. В этом году Пасха совпадает у всех конфессий - православных, католиков и протестантов.

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