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Советник мэра Москвы и Патриарха Владимир Ресин проинспектировал ход строительства храма в честь Новомученников и Исповедников Российских. Службы там начнутся уже летом.

В столичном районе Строгино завершается строительство храма в честь Новомученников и Исповедников Российских. Ход работ в субботу проинспектировал советник мэра и Патриарха Владимир Ресин, сообщает "ТВ Центр".

Храм возведён по индивидуальному проекту и рассчитан более, чем на 600 прихожан. Уже закончены фасадные работы, установлены колокола и проложены все коммуникации. В ближайшее время вокруг новой церкви будет разбит парк. Службы в храме начнутся летом.