В Кремле прошел развод караулов президентского полка

Первый в году развод пеших и конных караулов президентского полка прошел на Соборной площади Московского Кремля. Церемония включает в себя демонстрацию строевых приёмов и сложнейших видов конных построений.

На Соборной площади Московского Кремля прошел первый в 2017 году развод пеших и конных караулов президентского полка. Это одна из самых красочных и зрелищных воинских церемоний, передает "ТВ Центр".

Традиция существует ещё с XIII века. Современная церемония включает в себя демонстрацию строевых приёмов и сложнейших видов конных построений. Все движения отточены до миллиметра. А музыкальное сопровождение обеспечивает президентский оркестр. Чтобы увидеть развод караулов, нужно лишь приобрести билет в Кремль. В соответствии с утвержденным графиком, выступления проходят вплоть до октября.