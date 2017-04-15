В Москве на улицы выехали ретро-трамваи

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Парад ретро-трамваев проходит в субботу в Москве. Он посвящен 118-летию со дня появления этого вида общественного транспорта в столице.

На улицы столицы выехали ретро-трамваи. В этом месяце исполняется 118 лет с того дня, как этот вид общественного транспорта появился в Москве, сообщает "ТВ Центр".

Колонна из исторических трамваев проследовала по центру города и остановилась на Чистопрудном бульваре, который на один день превратился в музей под открытым небом. На площадке представили 16 видов трамваев, в том числе, запряженную лошадьми конку и легендарный вагон "Ф" 1908 года выпуска.

Все экспонаты можно посетить и сфотографировать. Для гостей праздника также подготовили мастер-классы, конкурсы и викторины.