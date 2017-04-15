В Чили произошло землетрясение
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на севере Чили в районе города Сан-Педро-де-Атакама. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
В районе города Сан-Педро-де-Атакама на севере Чили произошло землетрясение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
По ее информации, эпицентр подземных толчков был в 67 километрах к северо-востоку от Сан-Педро-де-Атакамы. В этом городе живут порядка пяти тысяч человек. Очаг залегал на глубине 135 километров.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.