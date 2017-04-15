В Красноярском крае льдина унесла от берега почти 120 человек

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Сотрудники МЧС спасли почти 120 человек, которых унесло от берега на оторвавшейся льдине в Красноярском крае. В результате происшествия никто не пострадал

В Красноярском крае спасатели эвакуировали почти 120 человек, которых унесло от берега на оторвавшейся льдине. Среди них 15 детей, передает "ТВ Центр".

Сообщается, что никто не пострадал. В операции по спасению участвовали более 40 человек. Все произошло в Шарыповском районе в акватории Березовского водохранилища. Глыба льда длиной около километра находилась на расстоянии 250 метров от берега. В МЧС напоминают, что выходить на лёд сейчас небезопасно.