Погода на Пасху в Москве испортится

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Столичное Метеобюро прогнозирует заморозки в Москве на день Пасхи. Ожидается небольшой снегопад - до восьми миллиметров осадков, что является почти 20% месячной нормы.

В воскресенье, 16 апреля, в день Пасхи в Москве ожидаются заморозки и небольшой снегопад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное Метеобюро.

Там отметили, что похолодание принесет атмосферный фронт. Это приведет к выпадению мокрого снега и усилению ветра. Температура утром 16 апреля будет от минус одного до минус трех градусов. Днем ожидается до восьми миллиметров осадков - почти 20% месячной нормы.

Кроме того, максимальная температура воздуха в середине дня составит плюс три – пять градусов. Усилится северо-восточный ветер до 5-10 метров в секунду.

Кроме того, циклон сохранит свое влияние на погоду в Москве в начале следующей недели.